Смарт-часы Apple Watch Series 4 приехали в Россию

Компания Apple начала продажи в России новых смарт-часов Apple Watch Series 4. Они доступны в версии с GPS, модель со встроенным LTE в России не выпускается.

Новые Apple Watch представлены в двух размерах корпуса — 40 и 44 мм, имеют самый большой экран в линейке Apple Watch. Часы выполнены из алюминия в трех цветах: «серебристый», «серый космос», «золотой». Часы стали производительнее предшественника в 2 раза, получив новый двухъядерный 64-разрядный процессор S4. Громкость динамика увеличена на 50%.

Версии размером 40 мм предлагаются за 31 990 рублей, а 44 мм — 33 990 рублей. Помимо стандартных Apple Watch Series 4, есть ещё и модели Apple Watch Nike+ со тематическим оформлением, специальными ремешками и браслетами. Стоят они столько же, сколько и обычные Apple Watch Series 4.

Источник
Apple
Теги
Россия Apple смарт-часы Apple Watch Apple Watch Series 4

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