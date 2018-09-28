Жуткая волосатая нога на фото! И настоящий синий Huawei Mate 20 Pro при ней

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20 Pro, пока не представленного производителем официально.


Судя по всему, живые фотографии были сделаны в общественном транспорте, где и был замечен пользователь с Huawei Mate 20 Pro. На фото хорошо заметно жуткую волосатую ногу главную особенность смартфона — тройную камеру с «квадратной» организацией.


Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Согласно более ранним утечкам, Mate 20 Pro получит 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+, широким вырезом и скруглёнными кромками. Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей. Фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп. Точные параметры тройной основной камеры пока неизвестны.

Он оснащается аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку Super Charge 2.0. Она позволяет зарядить батарею на 70% за 30 минут. Смартфон имеет 128 ГБ встроенной флеш-памяти и 6 ГБ оперативной памяти. Одной из особенностей стали карточки расширения — не привычные microSD, а ещё более миниатюрные nanoSD.

Источник
Weibo
Теги
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