Объявлена дата анонса смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro

На двухдневной конференции Conference Tech World 2018 в Китае один из вице-президентов компании Lenovo показал смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro. Теперь другой вице-президент, Чанг Чэн (Chang Cheng), назвал дату его анонса.


Смартфон будет представлен в День образования Китайской Народной Республики, который приходится на 1 октября.


Напомним, у Lenovo Z5 Pro экран сдвигается относительно основного модуля корпуса и открывает доступ к камере. В этом смартфон заметно отличается от Oppo Find X, в котором выдвигается модуль с камерами.


Ранее сообщалось, что Lenovo Z5 Pro окажется впечатляющим смартфоном среднего уровня. Согласно новым данным, это по характеристикам настоящий флагман.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем, занимающим 95% передней панели, и разрешением 2280 × 1440 пикселей, двойной основной камерой 20+16 Мп, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

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Chang Cheng
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