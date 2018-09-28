Nokia разрешила ставить неофициальные прошивки на смартфоны

Вскоре HMD Global позволит энтузиастам и разработчикам разблокировать загрузчики на своих смартфонах. Первой ласточкой в этом плане стал смартфон Nokia 8. Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.


Это предложение, явно, не для всех, поскольку однократная разблокировка приводит к потере гарантии на смартфон. После разблокировки весь контент на смартфоне будет стёрт, в том числе придётся переустанавливать приложения.

Ожидается, что вскоре разработчика и энтузиастам не придётся ограничиваться только Nokia 8, официальная разблокировка загрузчика стане доступна и для других смартфонов Nokia.

Для разблокировки загрузчика на Nokia 8 нужно перейти по этой ссылке и следовать инструкциям.

Источник
Juho Sarvikas
Теги
смартфон ANDROID Nokia Nokia 8

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