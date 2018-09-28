Смартфон Nokia 9 с пятью тыльными камерами показали спереди

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились высококачественные изображения готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9, пока не представленного производителем официально.





Как ожидается, Nokia 9 получит тыльную камеру с пятью объективами с необычной компоновкой наподобие барабана револьвера. На рендерах, впрочем, смартфон показан спереди. Он получил безрамочный дисплей со скруглёнными кромками. На верхней рамке можно заметить фронтальную камеру. На нижней грани расположился динамик, микрофон и порт USB Type-C, а вот 3,5-мм разъёма для наушников не наблюдается.





Согласно более ранним утечкам, следующий флагман Nokia получит название Nokia 9, Nokia 10 или даже Nokia A1 Plus. Ему приписывают безрамочный дизайн без выреза в стиле iPhone X, 5,9-дюймовый OLED-экран с разрешением Quad HD, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и внушительный накопитель. Он может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, интегрированным прямо в экран.

Также поговаривают, что смартфон получит сложную основную камеру с множеством модулей, организованных на задней панели наподобие барабана револьвера. Такая камера может быть создана совместно со стартапом Light. Примерная стоимость Nokia 9 составит 990 долларов США.