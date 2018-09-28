Цифра дня: Сколько пиццы съели в очереди за новыми iPhone XS и iPhone XS Max?

Цифра дня:

100 кг

пиццы съели в очереди за новыми iPhone XS и iPhone XS Max.

Как мы уже писали, сегодня начались официальные российские продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max. Как это часто бывает с запуском новых iPhone, возник некоторый ажиотаж, будущие покупатели начали создавать очередь за несколько дней. Сеть пиццерий Pizza Hut решила воспользоваться случаем и провести промо-акцию.


В стремлении помочь озябшим и голодным фанатам яблочного бренда, Pizza Hut прислала к очереди перед флагманскими магазинами ReStore в Москве и Санкт-Петербурге гуманитарную помощь в виде горячей пиццы.


По словам организаторов гуманитарной акции, пицца вызвала необычайный ажиотаж среди московской очереди, которая начала собираться перед магазином еще с начала недели – 50 кг пиццы исчезли всего за 10 минут. Тем интереснее, что в Петербурге на распространение того же количества пиццы у организаторов ушло вдвое больше времени – петербуржцы стали вставать в очередь перед ТЦ «Галерея» только ранним утром перед стартом продаж, и, очевидно, не успели так замерзнуть и оголодать, как жители столицы, однако с удовольствием употребили всю привезенную пиццу.

Всего на 2 очереди у Pizza Hut ушло более 100 кг пиццы. При этом наибольшим спросом у поклонников гаджетов пользовалась пицца пепперонни – она закончилась первой.

Источник
Pizza Hut
Теги
смартфон Россия Apple iPhone халява iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max пицца

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