В новых Xiaomi появится отдельная кнопка для активации искусственного интеллекта

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились интересные подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Xiaomi, пока не представленных производителем официально.





По данным источника, смартфоны Xiaomi Mi Mix 3 и Mi LEX будут оснащены специальной кнопкой для запуска фирменного цифрового помощника Xiao AI. Одним нажатием на эту кнопку, расположенную на левой грани, можно активировать смартфон. На длительное нажатие можно продиктовать голосовую команду или задать вопрос помощнику. Двойное нажатие можно настроить по своему вкусу.





Смартфон Xiaomi Mi LEX впервые упоминается в слухах, а вот о Xiaomi Mi Mix 3 известно побольше.

Последний должен дебютировать в октябре. Xiaomi Mi Mix 3 получил более тонкие рамки вокруг дисплея без «брови» и «подбородка», чем предшественник. У модели Mi Mix 2 под дисплеем имеется довольно широкая полоса, где размещена фронтальная камера. Здесь же камеры вынесены в выдвигающийся модуль, вроде того, что мы видели в Oppo Find X и Honor Magic 2.

Согласно более ранним утечкам, он оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением (2960 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18,5:9, выдвижной фронтальной камерой на 23 Мп и тройной основной камерой разрешением до 40 Мп. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.