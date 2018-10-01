Google приносит на смарт-часы новый интерфейс и больше возможностей

Компания Google объявила о начале распространения новой версии операционной системы Wear OS 2.1 для смарт-часов. Напомним, Wear OS ранее была известна как Android Wear. Платформа получила довольно большое изменение дизайна, а также новые возможности, направленные на повышение удобства использования.


Навигация в меню оповещений стала проще. Простым свайпом вверх, например, можно отобразить все оповещения, а затем одним нажатием отправить смарт-ответ. Всё это — не покидая ленту оповещений. Свайп вниз даёт доступ к дополнительным шорткатам вроде Google Pay или «Поиск телефон».

Голосовой помощник Google Assistant стал умнее и лучше соответствует контексту. Он может выдавать полезную в текущем путешествии информацию, вроде брони отелей, расписания полётов или прогноза погоды.

Приложение Google Health тоже обновило дизайн и получило новые возможности. В сотрудничестве с Американской Ассоциацией Сердца и Всемирной организацией здравоохранения были разработаны рекомендации по целям на активность в течение дня.

Источник
Google
Теги
Google смарт-часы Wear OS

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