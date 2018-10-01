Состоялся анонс долгоиграющего смартфона Huawei Y9 2019 с большим экраном и четырьмя камерами

Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Y9 2019. Он приходит на смену модели Huawei Y9 2018, вышедшей в весной, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне и получил две двойных камеры.





В отличие от предшественника, у Huawei Y9 2019 имеется вырез в стиле iPhone X, он получил экран большего размера, улучшенные камеры и более мощную платформу.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, двойной фронтальной камерой с модулями 13+2 Мп и двойной основной камерой 16+2 Мп. Смартфон поддерживает разблокировку с помощью распознавания лица, также есть сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 162,4 х 77,1 х 8,05 мм, а вес — 173 грамма.

На данный момент Huawei Y9 2019 представлен для левантского региона, в который входят Сирия, Палестина и Ливан. Его продажи начнутся в середине октября в трёх цветовых вариантах — чёрном, голубом и розово-синем градиентном. Цену компания пока не объявила. В Китае смартфон выйдет под названием Huawei Enjoy 9 Plus.