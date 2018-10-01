Состоялся анонс долгоиграющего смартфона Huawei Y9 2019 с большим экраном и четырьмя камерами

Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Y9 2019. Он приходит на смену модели Huawei Y9 2018, вышедшей в весной, выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне и получил две двойных камеры.


В отличие от предшественника, у Huawei Y9 2019 имеется вырез в стиле iPhone X, он получил экран большего размера, улучшенные камеры и более мощную платформу.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, двойной фронтальной камерой с модулями 13+2 Мп и двойной основной камерой 16+2 Мп. Смартфон поддерживает разблокировку с помощью распознавания лица, также есть сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Смартфон работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 162,4 х 77,1 х 8,05 мм, а вес — 173 грамма.

На данный момент Huawei Y9 2019 представлен для левантского региона, в который входят Сирия, Палестина и Ливан. Его продажи начнутся в середине октября в трёх цветовых вариантах — чёрном, голубом и розово-синем градиентном. Цену компания пока не объявила. В Китае смартфон выйдет под названием Huawei Enjoy 9 Plus.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Флагманский Huawei Mate 20 Pro оказался медленнее, чем iPhone XS
Рассекречен первый смартфон Samsung с четырьмя тыльными камерами
Названа цена старшего смартфона в линейке Nokia 2018 года

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 84
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 77
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60