iPhone XS и iPhone XS Max отказываются заряжаться при выключенном экране

Пользователи новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max начали жаловаться на новую проблему. В большинстве случаев, они начинают заряжаться только когда «разбудит» смартфон, а с выключенным экраном зарядка не идёт.


В редких случаях, iPhone перестают откликаться вообще после того, как смартфон с выключенным экраном подключен по кабелю Lightning. По одной из версий, проблема может быть связана с режимом ограничения доступа по USB (USB Restricted Mode), который появился в iOS 11.4.1. Впрочем, отключение этой опции не спасает и проблема сохраняется.

Ранее пользователи iPhone XS и iPhone XS Max столкнулись с проблемами со связью LTE и Wi-Fi, а также появлением полос на экране.

Источник
MacRumors
Теги
смартфон Apple iPhone фейспалм iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max

12 сентября

Apple представила доступный iPhone XR

12 сентября

iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу

21 сентября

iPhone XS и iPhone XS Max уже можно заказывать

14 сентября

iPhone XS и iPhone XS Max уже можно купить в России

28 сентября

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Флагманский Huawei Mate 20 Pro оказался медленнее, чем iPhone XS
Рассекречен первый смартфон Samsung с четырьмя тыльными камерами
Названа цена старшего смартфона в линейке Nokia 2018 года

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 84
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 77
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60