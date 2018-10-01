iPhone XS и iPhone XS Max отказываются заряжаться при выключенном экране

Пользователи новых смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max начали жаловаться на новую проблему. В большинстве случаев, они начинают заряжаться только когда «разбудит» смартфон, а с выключенным экраном зарядка не идёт.





В редких случаях, iPhone перестают откликаться вообще после того, как смартфон с выключенным экраном подключен по кабелю Lightning. По одной из версий, проблема может быть связана с режимом ограничения доступа по USB (USB Restricted Mode), который появился в iOS 11.4.1. Впрочем, отключение этой опции не спасает и проблема сохраняется.

Ранее пользователи iPhone XS и iPhone XS Max столкнулись с проблемами со связью LTE и Wi-Fi, а также появлением полос на экране.