Lenovo рассекретила смартфон с четырьмя тыльными камерами

Компания Lenovo вскоре тоже представит смартфон с четырьмя тыльными камерами. На это намекнул Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.


На тизерном изображении показана основная камера с четырьмя модулями, организованная в виде квадрата, наподобие того, как выглядит тройная камера у грядущих Huawei Mate 20.



Интересно, что заметка Чанг Чэна опубликована со смартфона под названием Lenovo S5 Pro. Такой смартфон пока не анонсирован. По мнению экспертов, Lenovo S5 Pro и есть тот самый смартфон с «квадрокамерой».

Прочие характеристики смартфона пока неизвестны. Отметим, что смартфон с четырьмя тыльными камерами также готовит компания Samsung. У него камера организована вертикально.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO

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