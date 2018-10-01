Lenovo рассекретила смартфон с четырьмя тыльными камерами

Компания Lenovo вскоре тоже представит смартфон с четырьмя тыльными камерами. На это намекнул Чанг Чэн (Chang Cheng), вице-президент Lenovo, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайский аналог Twitter.





На тизерном изображении показана основная камера с четырьмя модулями, организованная в виде квадрата, наподобие того, как выглядит тройная камера у грядущих Huawei Mate 20.







Интересно, что заметка Чанг Чэна опубликована со смартфона под названием Lenovo S5 Pro. Такой смартфон пока не анонсирован. По мнению экспертов, Lenovo S5 Pro и есть тот самый смартфон с «квадрокамерой».

Прочие характеристики смартфона пока неизвестны. Отметим, что смартфон с четырьмя тыльными камерами также готовит компания Samsung. У него камера организована вертикально.