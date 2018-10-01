Начались российские продажи мощного бюджетника Nokia 5.1 Plus

Компания HMD Global объявила о начале продаж смартфона Nokia 5.1 Plus в России. Смартфон представляет собой международную версию Nokia X5, дебютировавшего в Китае летом.



В отличие от Nokia X5, в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo — Android One, вместо фирменной оболочки для китайского рынка.



Nokia 5.1 Plus оснащается 5,86-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 х 1520 пикселей) с соотношением сторон 19:9, сканером отпечтаков пальцев, двойной основной камерой на 13+5 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 149,51 x 71,98 x 8 мм, а вес — 160 граммов.

Nokia 5.1 Plus будет доступна в трех цветовых вариантах: глянцевый черный, глянцевый белый и глянцевый синий. Рекомендованная розничная цена — 15 990 рублей.

Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Россия Nokia Nokia 5.1 Plus

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