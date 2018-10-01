Названа цена старшего смартфона в линейке Nokia 2018 года

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился новыми подробностями о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 7.1, пока не представленном производителем официально.


Он отметил, что смартфон будет называться просто Nokia 7.1, а не Nokia 7.1 Plus, как ожидалось ранее. Смартфон Nokia 7.1 с 4 ГБ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти будет предлагаться за 399 евро в чёрном или стальном цветовых вариантах.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 7.1 Plus получил дисплей с вырезом в стиле iPhone X разрешением Full HD+ (1080 x 2280 пикселей), двойной камерой с оптикой Carl Zeiss и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается поддержка быстрой 18-ваттной зарядки. Как ожидается, Nokia 7.1 Plus «из коробки» будет работать с установленной чистой Android 9.0 Pie.

Компания HMD Global может представить Nokia 7.1 на пресс-мероприятии 4 октября 2018 года в Лондоне.

Источник
Roland Quandt
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD

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