Создатели намекнули на полную безрамочность OnePlus 6T

OnePlus продолжает дразнить поклонников готовящимся к выпуску смартфоном OnePlus 6T, который пока не был представлен официально. Компания опубликовала в своём аккаунте Twitter пару небольших роликов, намекающих на особенности новинки.

Один из роликов довольно однозначной указывает на встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Другой показывает полностью безрамончый дизайн, без каких-либо вырезов под фронтальную камеру.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Экран занимает 91,5% передней панели. Размеры составляют 157,5 x 75,7 x 8,2 мм, толщина достигает 8,6 мм в месте, где камера выступает из корпуса.

Основная камера двойная 16+20 Мп, а фронтальная — 24-мегапиксельная, как у OnePlus 6. Аппаратной основой стал топовый процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 17 октября 2018 года.