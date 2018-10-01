Рассекречен первый смартфон Samsung с четырьмя тыльными камерами

Стали известны новые подробности о готовящемся к выходу смартфоне Samsung с четырьмя тыльными камерами, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился китайский источник под ником MMDDJ_ в своём аккаунте Twitter.





По данным источника, смартфон выйдет не как Galaxy A9 Star или Galaxy A9 Pro, а под названием Galaxy A9s. Такое название будет использоваться, преимущественно в Азии, а для Европы может немного измениться. Также под названием Galaxy A6s выйдет смартфон, ранее известный по слухам как Galaxy P30.

Согласно более ранним утечкам, в основную камеру новинки войдут основной модуль на 20 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов, а также модули на 10 и 5 Мп для зума с разным приближением. Ни один из них не предназначен для вычисления глубины сцены. Фронтальная камера получила сенсор Sony IMX576 на 24 Мп.

Смартфон оснащён 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Аккумулятор обладает ёмкостью 3720 мАч.

Официальный дебют смартфона ожидается на мероприятии 11 октября 2018 года.