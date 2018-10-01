Смартфоны Samsung могут начать собирать на заводах Xiaomi

Компания Samsung может перенести производство смартфонов среднего и начального уровня в Китае. Об этом сообщило корейское издание KoreaHerald со ссылкой на местные источники.


Один из топ-менеджеров корейского производителя посетил китайскую Wintech, которая занимается производством смартфонов Xiaomi. Компании обсудили возможность производства смартфонов Samsung на фабриках Wintech.

Если сделка состоится, то недорогие смартфоны под брендом Samsung будут производиться только у Wintech. Конечно, Samsung задаст на фабрике собственные стандарты.

Такой перенос производства должен привести к снижению цен на не флагманские смартфоны Samsung. Этот шаг корейский производитель предпринимает в результате падения своей доли на китайском рынке

Источник
KoreaHerald
Теги
смартфон ANDROID Samsung Xiaomi

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