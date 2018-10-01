«Закон Яровой» о хранении всего трафика пользователей в течение 30 дней вступил в силу

С сегодняшнего дня, 1 октября 2018 года, в России вступило в силу постановление правительства, обязывающее операторов в течение полугода хранить весь трафик пользователей за последние 30 дней.





Данное требование являются одним из разделов так называемого «Закона Яровой». Сам закон вступил в силу с 1 июля 2018 года. Однако правительство дало отсрочку операторам до 1 октября, поскольку у них тогда не было законной возможности хранить разговоры пользователей ввиду отсутствия необходимого сертифицированного оборудования для хранения.

Операторы обязаны хранить 6 месяцев весь трафик, включая все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Это огромный объём информации. Кроме того, в течение пяти лет операторы должны ежегодно наращивать ёмкость хранилищ на 15%.