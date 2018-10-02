Apple продемонстрировала, насколько качественно фотографирует iPhone XS

Компания Apple опубликовала подборку снимков, сделанных пользователями на iPhone XS и iPhone XS Max и размещённых в социальных сетях Instagram и Twitter с тегом #ShotoniPhone.







Фотографии показывают, каких результатов можно добиться, используя функции Smart HDR, улучшенное боке в режиме "Портрет" и динамическую глубину резкости. Полную подборку избранных снимков можно изучить по этому адресу.





У новых iPhone XS и iPhone XS Max разрешение основной камеры не изменилось, оно осталось на уровне 12 Мп. Но Apple заметно поработала над её улучшением. Широкоугольный модуль получил на 32% увеличенный сенсор, также новый сенсор работает вдвое быстрее. Функция Smart HDR позволяет делать снимки с улучшенной проработкой деталей в светлых и тёмных участках. Увеличенные пиксели повышают чёткость изображения и уменьшают уровень шумов в условиях низкой освещённости.







