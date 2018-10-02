Huawei запустила магазин смартфонов с AliExpress

Компания Huawei объявила о сотрудничестве с торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall. В рамках партнёрства на платформе AliExpress открывается отдельный магазин, в котором представлены смартфоны и планшеты Huawei.


Планируется, что в онлайн-магазине Huawei Tmall по адресу huawei.aliexpress.com пользователи получат эксклюзивный доступ к некоторым новинкам, дополнительные скидки и подарки.


Как обещают компании, пользователи площадки смогут приобрести смартфоны и планшеты Huawei по выгодной цене, а для жителей некоторых городов будет доступна опция быстрой доставки заказов. Кроме того, Tmall предлагает подарки покупателям на ряд популярных моделей Huawei.

Отметим, Huawei стала лидером в России по продажам смартфонов, а китайская AliExpress Tmall лидирует в области электронной коммерции в России.

Источник
Huawei
Теги
смартфон Россия Huawei AliExpress

Комментарии

Материалы по теме

Huawei Honor 9 Premium прибывает в Россию

18 августа 2017

Huawei выпускает ярко-красный Honor 7X в России

13 февраля

Huawei начала продажи голубого Honor 9 в России

7 сентября 2017

Huawei представила черный Honor 9 в России

8 августа 2017

Безрамочный Huawei Honor 7C Pro с двойной камерой оценили дешевле 14 тысяч рублей

7 июня

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Недорогой безрамочник Sony с боковым сканером отпечатков пальцев показался на рендерах и видео
Раскрыт предполагаемый дизайн Samsung Galaxy S10
Nokia 9 станет продолжателем легендарного 41-пегапиксельного смартфона PureView

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 84
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 77
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60