Huawei запустила магазин смартфонов с AliExpress

Компания Huawei объявила о сотрудничестве с торговой онлайн-площадкой AliExpress Tmall. В рамках партнёрства на платформе AliExpress открывается отдельный магазин, в котором представлены смартфоны и планшеты Huawei.





Планируется, что в онлайн-магазине Huawei Tmall по адресу huawei.aliexpress.com пользователи получат эксклюзивный доступ к некоторым новинкам, дополнительные скидки и подарки.





Как обещают компании, пользователи площадки смогут приобрести смартфоны и планшеты Huawei по выгодной цене, а для жителей некоторых городов будет доступна опция быстрой доставки заказов. Кроме того, Tmall предлагает подарки покупателям на ряд популярных моделей Huawei.

Отметим, Huawei стала лидером в России по продажам смартфонов, а китайская AliExpress Tmall лидирует в области электронной коммерции в России.