Nokia 9 станет продолжателем легендарного 41-пегапиксельного смартфона PureView

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился новыми подробностями о готовящемся к выпуску смартфоне Nokia 9, не представленном пока производителем официально.





По данным источника, настоящее маркетинговое название, под которым HMD Global выпустит своего нового флагмана — это Nokia 9 Pureview. Ранее HMD приобрела права на бренд Pureview, а теперь Квандт подтвердил, что он станет частью названия.





Бренд PureView дебютировал в 2012 году и запуском смартфона Nokia 808 PureView с 41-мегапиксельной камерой на выставке MWC 2012. Впоследствии с ним вышло около десятка смартфонов Lumia сначала от Nokia, а затем от Microsoft.

Как ожидается, Nokia 9 получит тыльную камеру с пятью объективами с необычной компоновкой наподобие барабана револьвера. Ему приписывают безрамочный дизайн без выреза в стиле iPhone X, 5,9-дюймовый OLED-экран с разрешением Quad HD, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и внушительный накопитель. Он может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, интегрированным прямо в экран.