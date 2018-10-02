Раскрыт предполагаемый дизайн Samsung Galaxy S10

Ресурс SlashGear поделился новыми подробностями о готовящейся к выпуску флагманской линейке Samsung Galaxy S10 и подборкой рендеров, созданных дизайнерами на основе последних слухов и утечек.





Рендеры показывают возможный внешний вид смартфонов серии Samsung Galaxy S10. Всего в ней ожидается три модели. Старшие модели под названиями Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus или Galaxy S10 Max получат Super AMOLED-дисплеи со скруглёнными кромками, встроенные 5G-модемы,интегрированные с дисплеем сканеры отпечатков пальцев, систему 3D-сканирования для аутентификации пользователей по лицу, двойную фронтальную камеру.





Galaxy S10 оснащается 5,8-дюймовым дисплеем и двойной основной камерой, а Galaxy S10 Plus — 6,2-дюймовым экраном и тройной основной камерой. Цена составит порядка 1000 и 1100 долларов США, соответственно.

Младшая модель в линейке получит название Samsung Galaxy S10R (Retro) получит плоский дисплей диагональю 5,8 дюйма с более широкими рамками, 4G LTE-модем и сканер отпечатков пальцев на боку. Цена составит порядка 750 долларов.

Анонс может быть приурочен к выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля. Мероприятие Samsung Unpacked ожидается 24 февраля, а выход новинок в продажу — в районе 15 марта 2019 года.