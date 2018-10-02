Недорогой безрамочник Sony с боковым сканером отпечатков пальцев показался на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XA3, пока не представленного официально.


Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Sony Xperia XA3 относится к среднему уровню и приходит на смену Xperia XA2, дебютировавшему в начале года. Он должен стать первым безрамочным смартфоном Sony среднего уровня с соотношением сторон 18:9.


Он оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2160 пикселей). Размеры составляют 155,7 x 68,3 x 8,4 мм, толщина с учётом выступа камеры — 8,9 мм. Основная камера стала двойной, она организована горизонтально.

В отличие от Xperia XA2, сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. На нижней грани разместились 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C. Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 Low Energy, GPS + ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Официальный дебют Sony Xperia XA3 ожидается одновременно с Xperia XA3 Ultra в конце текущего года или в начале следующего года на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Источник
MySmartPrice
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смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XA3

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