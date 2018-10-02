Запущена первая в мире коммерческая сеть 5G

Североамериканский оператор связи Verizon Wireless объявил о запуске первой в мире коммерческой сети пятого поколения. Работа сервиса Verizon 5G Home началась 1 октября в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.





Отметим, что мобильная связь 5G в рамках сервиса не предоставляется. Verizon использует технологию mmWave для домашнего подключения. Обещана средняя скорость передачи данных в 300 Мбит/с и пиковая — 1 Гбит/с.

Поскольку спецификация международного стандарта 5G NR ещё не завершена консорциумом 3GPP, оператор использует собственный открытый стандарт 5G TF. Впрочем, Verizon пообещал провести апгрейд сетевого оборудования и даже пользовательских терминалов бесплатно, когда 3GPP выпустит стандарт.

Первые три месяца Verizon 5G Home предоставляется бесплатно. Потом существующим абонентам мобильной связи Verizon придётся платить по 50 долларов в месяц, а новым абонентам — 70 долларов в месяц. Также Verizon предложит при подключении бесплатный Google Chromecast Ultra или телеприставку Apple TV 4K и бесплатный доступ на три месяца для YouTube TV.