Смарт-часы Apple Watch Series 4 сравнили по быстродействию с iPhone 6s

Разработчик Стивен Троутон-Смит (Steve Troughton- Smith) через свой Twitter-аккаунт рассказал о результатах проверки производительности новых смарт-часов Apple Watch Series 4, которые не так давно поступили в продажу.





В смарт-часах Apple Watch Series 4 установлен новый 64‑битный двухъядерный процессор S4. По словам Apple, скорость работы процессора увеличилась в два раза по сравнению с прошлым поколением.





Для теста Троутон-Смит запустил на Apple Watch Series 4 небольшую анимацию на движке Metal с отрисовкой в реальном времени на скорости 60 кадров в секунду. При этом процессор оказался загружен только на 64%. По словам разработчика, аналогичной производительности от iPhone он добивался только в моделях iPhone 6s, вышедших три года назад, и более новых.