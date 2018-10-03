Рассекречена российская цена игрового смартфона ASUS ROG Phone

В официальном онлайн-магазине компании ASUS засветился смартфон ASUS ROG Phone. Он недолго пробыл в общем доступе, но информация успела разлететься по сети.





В магазине была указана версия ROG Phone с модельным номером ZS600KL — это младшая вариация смартфона с 128 ГБ встроенной памяти. Цена на него составила 69 990 рублей.

Смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Камеры в смартфоне ROG такие же, как в ZenFone 5Z — двойная основная на 12+8 Мп и 8-мегапиксельная фронтальная. Также есть фронтальные стереодинамики.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845 с разгоном со стандартных 2,8 до 2,93 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

На левой грани предусмотрен двойной порт USB Type-C для подключения аксессуаров, также есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём на нижней грани.

Из игровых аксессуаров предлагаются док-станция для дополнительного охлаждения, док-геймпад с поддержкой Wi-Fi (802.11 ad) и трансляцией на экран телевизора, а также док со вторым дисплеем, на который можно выводить карту в PUBG или игровые чаты.