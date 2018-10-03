Огромный Honor 8X скоро появится в России

Компания Huawei анонсировала скорый выход смартфона Honor 8X за пределы Китая. 5 октября он появится в Германии и ряде других стран. В России дебют должен состояться 11 октября 2018 года.


Точные цены для местных рынков пока не объявлены. В Европе ожидается около 250 евро. В Китае Honor 8X стоит от 205 долларов.

Напомним, Honor 8X представляет собой модель среднего уровня, выполненная в безрамочном дизайне с вырезом в стиле iPhone X и двойной камерой.

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, двойной основной камерой 20+2 Мп и фронтальной на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Камеры получили функции на базе системы искусственного интеллекта, распознаются до 500 сцен для съёмки. Смартфон поддерживает технологию графического ускорения GPU Turbo и распознаёт игровые сцены в реальном времени.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Размеры составляют 160,4 х 76,6 х 7,8 мм, а вес — 175 граммов. Две SIM-карты можно использовать одновременно с карточкой microSD. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 8X

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