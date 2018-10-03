Раскрыт первый смартфон Samsung, который создадут на заводе Xiaomi

Стало известно, какой из смартфонов Samsung первым начнёт производиться на заводе Wintech, которая занимается производством смартфонов Xiaomi. Об этом сообщил китайский источник под ником MMDDJ_ в своём аккаунте Twitter.





Первой ласточкой станет модель Samsung Galaxy A6s, ранее известная как Galaxy P30. Изначально предполагалось, что именно этот смартфон первым из продукции Samsung получит встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, но затем слух опровергли. Это будет обычная недорогая модель среднего уровня.

Отметим, что произведённые Wintech смартфоны Samsung будут предназначены для китайского рынка. Такой перенос производства должен привести к снижению цен на не флагманские смартфоны Samsung. Этот шаг корейский производитель предпринимает в результате падения своей доли в Китае.