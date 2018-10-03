Раскрыт первый смартфон Samsung, который создадут на заводе Xiaomi

Стало известно, какой из смартфонов Samsung первым начнёт производиться на заводе Wintech, которая занимается производством смартфонов Xiaomi. Об этом сообщил китайский источник под ником MMDDJ_ в своём аккаунте Twitter.


Первой ласточкой станет модель Samsung Galaxy A6s, ранее известная как Galaxy P30. Изначально предполагалось, что именно этот смартфон первым из продукции Samsung получит встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, но затем слух опровергли. Это будет обычная недорогая модель среднего уровня.

Отметим, что произведённые Wintech смартфоны Samsung будут предназначены для китайского рынка. Такой перенос производства должен привести к снижению цен на не флагманские смартфоны Samsung. Этот шаг корейский производитель предпринимает в результате падения своей доли в Китае.

Источник
MMDDJ_
Теги
смартфон ANDROID Samsung

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Названа причина потери заряда Xiaomi Mi A2
Недорогой безрамочник Sony с боковым сканером отпечатков пальцев показался на рендерах и видео
Раскрыт предполагаемый дизайн Samsung Galaxy S10

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 85
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60