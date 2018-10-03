Новый бюджетный смартфон Sony засветился на видео

Ресурс PriceBaba опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia L3, пока не представленного официально.





Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

Как и представленный в начале года Xperia L2, новинка относится к начальному уровню. Xperia L3 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Размеры составляют 153,8 x 71,9 x 9 мм. На нижней грани расположены микрофон, динамик и порт USB Type-C. На верхней сохранился 3,5-мм разъём для наушников. Сканер отпечатков пальцев — на боковой грани. На задней панели имеются двойная камера с вертикальной организацией.