Названа причина потери заряда Xiaomi Mi A2

Пользователи Xiaomi Mi A2 столкнулись с неприятной проблемой — смартфон работает от одной подзадярки намного меньше, чем должен был бы, учитывая аккумулятор ёмкость 3010 мАч.





Как это ни странно, проблема была прослежена до сканера отпечатков пальцев. Разблокировка смартфона с помощью биометрического датчика задействует все восемь ядер процессора Snapdragon 660, причём на максимальной частоте. Это приводит к быстрой разрядке аккумулятора, сокращая время работы со включенным экраном на три-четыре часа.

Компания Xiaomi пока исследует проблему и ещё не до конца уверена в «виновности» сканера отпечатков пальцев, она собирает информацию от пользователей Xiaomi Mi A2.