Названа причина потери заряда Xiaomi Mi A2

Пользователи Xiaomi Mi A2 столкнулись с неприятной проблемой — смартфон работает от одной подзадярки намного меньше, чем должен был бы, учитывая аккумулятор ёмкость 3010 мАч.


Как это ни странно, проблема была прослежена до сканера отпечатков пальцев. Разблокировка смартфона с помощью биометрического датчика задействует все восемь ядер процессора Snapdragon 660, причём на максимальной частоте. Это приводит к быстрой разрядке аккумулятора, сокращая время работы со включенным экраном на три-четыре часа.

Компания Xiaomi пока исследует проблему и ещё не до конца уверена в «виновности» сканера отпечатков пальцев, она собирает информацию от пользователей Xiaomi Mi A2.

Источник
AndroidAuthority
Теги
смартфон ANDROID фейспалм Xiaomi Xiaomi Mi A2

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