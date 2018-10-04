Камеры iPhone XS Max оказались хуже, чем у Huawei P20 Pro

Известный сервис DxOMark, занимающийся профессиональным сравнением камер, опубликовала результаты тестирования нового флагманского смартфона Apple. iPhone XS Max сумел набрать 105 баллов, но этого оказалось недостаточно, чтобы обойти текущего лидера рейтинга — смартфон Huawei P20 Pro с его 109 баллами.







Поскольку камеры у iPhone XS и iPhone XS Max одинаковы, результаты тестирования относятся и к младшей модели. Специалисты отметили, что при ярком освещении iPhone XS Max делает «отличные» фотографии и видео с «очень широким динамическим диапазоном и детализацией». Новая функция Smart HDR также генерирует снимки с «очень хорошей экспозицией и широким динамическим диапазоном в любых условиях».

Видеосъёмка оценена в 96 баллов, смартфон отличается «выдающимся качеством видео при ярком освещении».

Специалисты DxOMark заключили, что iPhone XS Max получил одну из лучших мобильных камер, какие они только тестировали, с заметными улучшениями по сравнению с прошлогодним iPhone X.

К минусам можно отнести съёмку при плохом освещении, когда появляется шум и его больше, чем в других флагманах. Также наблюдаются задержки при использовании зума, такого не наблюдается у конкурентов, особенно Huawei P20 Pro.