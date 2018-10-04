Камеры iPhone XS Max оказались хуже, чем у Huawei P20 Pro

Известный сервис DxOMark, занимающийся профессиональным сравнением камер, опубликовала результаты тестирования нового флагманского смартфона Apple. iPhone XS Max сумел набрать 105 баллов, но этого оказалось недостаточно, чтобы обойти текущего лидера рейтинга — смартфон Huawei P20 Pro с его 109 баллами.

iPhone XS Max

Поскольку камеры у iPhone XS и iPhone XS Max одинаковы, результаты тестирования относятся и к младшей модели. Специалисты отметили, что при ярком освещении iPhone XS Max делает «отличные» фотографии и видео с «очень широким динамическим диапазоном и детализацией». Новая функция Smart HDR также генерирует снимки с «очень хорошей экспозицией и широким динамическим диапазоном в любых условиях».

<нет подписи>

Видеосъёмка оценена в 96 баллов, смартфон отличается «выдающимся качеством видео при ярком освещении».

iPhone X iPhone XS Max

Специалисты DxOMark заключили, что iPhone XS Max получил одну из лучших мобильных камер, какие они только тестировали, с заметными улучшениями по сравнению с прошлогодним iPhone X.

К минусам можно отнести съёмку при плохом освещении, когда появляется шум и его больше, чем в других флагманах. Также наблюдаются задержки при использовании зума, такого не наблюдается у конкурентов, особенно Huawei P20 Pro.

Источник
DxOMark
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max Huawei P20 Pro DxOMark

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max

12 сентября

Apple представила доступный iPhone XR

12 сентября

iPhone XS и iPhone XS Max поступили в продажу

21 сентября

iPhone XS и iPhone XS Max уже можно заказывать

14 сентября

iPhone XS и iPhone XS Max уже можно купить в России

28 сентября

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple расследует причины плохой связи в iPhone XS
США собираются снова наложить санкции на ZTE
Civilization VI вышла для iPhone

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 87
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60