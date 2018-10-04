Apple расследует причины плохой связи в iPhone XS

Компания Apple начала расследование в отношении жалоб пользователей iPhone XS и XS Max по поводу проблем с LTE. Об это рассказал один из владельцев iPhone XS Max.


Apple связалась с ним и попросила установить приложение для отслеживания сотового соединения, чтобы выяснить, насколько проблемы со связью серьёзны.


Практически сразу после начала продаж новых смартфонов Apple, пользователи начали жаловаться на проблемы со связью и низкие скорости LTE и Wi-Fi.

Многие заметили разницу в сотовом подключении между iPhone XS с XS Max и прошлогодними iPhone 8 или iPhone X. У новых смартфонов значок подключения отображает меньше «палочек» и сигнал хуже, чем у предшественников, особенно в областях с уже плохим сотовым сигналом.

Также проблемы наблюдаются и с Wi-Fi. Последние, судя по всему, связаны с недоработкой в ПО. Смартфоны выбирают частоту 2,4 ГГц, когда есть возможность подключиться по более скоростной 5 ГГц. В результате, скорость оказывается ниже, чем у iPhone 8 или iPhone X.

Источник
MacRumors
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