LG выпустил флагманский смартфон V40 ThinQ с пятью камерами

Компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ. Главной его изюминкой стали тройная основная и двойная фронтальная камеры — всего пять модулей камер на один смартфон.


Основная камера сочетает такие модули: стандартный на 12 Мп с углом 78° и апертурой f/1.5, широкоугольный на 16 Мп с углом 107° и f/1.9, а также телефото 12 Мп с углом 45° и f2.4. Таким образом, обеспечивается широкоугольный и телефото режимы, а также двукратный зум. Селфи камера получила модули на 8 и 5 Мп.


Смартфон оснащается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0 и беспроводной зарядкой. Также отмечаются стереодинамики Boombox и 32-битный Quad DAC (четверной ЦАП).


Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,7 мм, а вес — 169 граммов. Защита от воды и пыли реализована на уровне IP68, прочность — по военному стандарту MIL-STD 810G. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C 2.0 и 3,5-мм разъём для наушников.


LG V40 ThinQ предлагается по цене от 900 долларов США в чёрном, сером, синем и красном цветовых вариантах. Продажи начнутся с 18 октября 2018 года.


Источник
LG
Теги
смартфон ANDROID LG LG V40 LG V40 ThinQ

Комментарии

Материалы по теме

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

LG добавила флагманскому смартфону V30S искусственный интеллект

25 февраля

LG назвала дату дебюта флагманского смартфона G7 ThinQ

10 апреля

LG представила бюджетные смартфоны K8 и K10 (2018)

22 февраля

Безрамочный смартфон LG V35 ThinQ представлен официально

30 мая

Объявлены российские цены на урезанный флагман LG Q7

19 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Камеры iPhone XS Max оказались хуже, чем у Huawei P20 Pro
Apple расследует причины плохой связи в iPhone XS
США собираются снова наложить санкции на ZTE

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 87
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60