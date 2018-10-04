LG выпустил флагманский смартфон V40 ThinQ с пятью камерами

Компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон LG V40 ThinQ. Главной его изюминкой стали тройная основная и двойная фронтальная камеры — всего пять модулей камер на один смартфон.





Основная камера сочетает такие модули: стандартный на 12 Мп с углом 78° и апертурой f/1.5, широкоугольный на 16 Мп с углом 107° и f/1.9, а также телефото 12 Мп с углом 45° и f2.4. Таким образом, обеспечивается широкоугольный и телефото режимы, а также двукратный зум. Селфи камера получила модули на 8 и 5 Мп.





Смартфон оснащается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей) с соотношением сторон 19.5:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0 и беспроводной зарядкой. Также отмечаются стереодинамики Boombox и 32-битный Quad DAC (четверной ЦАП).





Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,7 мм, а вес — 169 граммов. Защита от воды и пыли реализована на уровне IP68, прочность — по военному стандарту MIL-STD 810G. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C 2.0 и 3,5-мм разъём для наушников.





LG V40 ThinQ предлагается по цене от 900 долларов США в чёрном, сером, синем и красном цветовых вариантах. Продажи начнутся с 18 октября 2018 года.



