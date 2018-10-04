Samsung выпустит 14 моделей смартфонов на заводе Xiaomi

Компания Samsung в 2019 году выпустит как минимум 14 моделей смартфонов в Китае. Об этом сообщил неофициальный аккаунт Samsung_News в Twitter.


Речь идёт о производстве на заводе Wintech, которая занимается смартфонами Xiaomi. Корейский производитель собирается выпускать там недорогие модели.

Первой ласточкой должна стать модель Samsung Galaxy A6s, ранее известная как Galaxy P30. Изначально предполагалось, что именно этот смартфон первым из продукции Samsung получит встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, но затем слух опровергли. Это будет обычная недорогая модель среднего уровня.

Произведённые Wintech смартфоны Samsung будут предназначены для китайского рынка. Такой перенос производства должен привести к снижению цен на не флагманские смартфоны Samsung. Этот шаг корейский производитель предпринимает в результате падения своей доли в Китае.

Источник
Samsung_News
Теги
смартфон Samsung Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели

8 мая

5 лучших смартфонов с качественной камерой и ёмким аккумулятором

6 июля 2017

7 лучших смартфонов 2017 года

5 января

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля 2017

Samsung предлагает россиянам бесплатно менять флагманы каждый год

2 октября

Samsung представила смартфон с тремя тыльными камерами

20 сентября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple стал самым ценным брендом 2018 года
Характеристики недорогого смартфона Samsung с четырьмя камерами полностью рассекречены
LG обещает необычный смартфон со сгибающимся экраном

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 87
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60