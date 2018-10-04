Характеристики недорогого смартфона Samsung с четырьмя камерами полностью рассекречены

Энтузиасты с профильного немецкого ресурса AllAboutSamsung сумели раздобыть информацию о характеристиках готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy A9s с четырьмя тыльными камерами, пока не представленного производителем официально.





Смартфон оснащается 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2220 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели и 8-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/1.7 и автофокусом.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3720 мАч поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 2.0. Есть порт USB Type-C.

Главной изюминкой станет тыльная камера с четырьмя модулями таких параметров:

24 Мп, апертура f/1.7, оптическая система стабилизации изображения

5 Мп, апертура f/2.2, используется для измерения глубины при живом автофокусе

8 Мп, широкоугольный на 120 градусов, апертура f/2.4

10 Мп, апертура f/2.4, для 2-кратного оптического зума

Официальный дебют смартфона ожидается на мероприятии 11 октября 2018 года.