Google выпустит рекордно компактный флагманский смартфон

На днях компания Google пошутила в своём аккаунте Instagram о миниатюрном смартфоне Pixel mini, выложив рендер с подписью «Мы слышали слухи о мини-Pixel. Что подводит нас к вопросу, насколько «мини» станет уже слишком мини? Думается, следующий будет несколько меньше, чем это <как>. Присоединяйтесь к нам 9 октября, чтобы увидеть самим». Теперь появилось подтверждение того, что миниатюрный Pixel тестируется Google.


Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter сообщил, что некоторые пользователи уже тестируют с бенчмарком GFXBench смартфон Google под кодовым названием Bonito. Он базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 710.

Таким образом, любителям небольших смартфонов не стоит отчаиваться, возможно, и на их улице будет ещё праздник.

Источник
Roland Quandt
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel GFXBench

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