Названа цена флагмаских смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился ресурс PhoneArena, получивший список цен от анонимного источника.


Цены в списке приведены оптовые и в швейцарских франках. В пересчёте по текущему курсу, смартфон Huawei Mate 20 обойдётся ритейлерам в 805 долларов, а в розницу выйдет по цене 850-900 долларов. Закупочная стоимость Mate 20 Pro для ритейлеров составила 1010 долларов, розничная цена окажется дороже на 50-100 долларов, то есть пользователям он обойдётся в 1050-1100 долларов.

В обоих случаях речь идёт о конфигурациях смартфонов с 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Источник
PhoneArena
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