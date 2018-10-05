Появились официальные изображения нового флагмана Huawei Mate 20

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, поделился пресс-рендерами готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20, пока не представленного производителем официально.


На изображениях показан смартфон с безрамочным дизайном и небольшим каплевидным вырезом, который не предусматривает системы распознавания лиц, как у старшей модели Huawei Mate 20 Pro. Также можно отметить тройную камеру с «квадратной» организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Huawei Mate 20 Pro сканер должен быть встроен под дисплей.


По данным источника, смартфон оснащается 6,33-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1080 x 2244 пикселей, тогда как у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Источник
WinFuture
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