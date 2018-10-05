Объявлена российская цена смартфона Nokia 7.1 с двойной камерой Zeiss

Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 7.1. Это модель среднего уровня с безрамочным дизайном и двойной камерой с оптикой Zeiss.

Nokia 7.1 оснащён 5,84-дюймовым дисплеем с вырезом в стиле iPhone X, разрешением Full HD+ (1080 x 2244 пикселей), двойной камерой с оптикой Carl Zeiss 12+5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп и сканером отпечатков пальцев на задней панели.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объёмом до 64 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч и быстрой зарядкой. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, WiFi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C 2.0.

Nokia 7.1 «из коробки» будет работать с установленной Android 8.1 Oreo, но запланировано скорое обновление до Android 9.0 Pie.

Смартфон представлен в двух цветах: синий и серебристый. В Европе он стоит 299 евро за версию 3+64 ГБ и 349 евро за версию 4+64 ГБ. В России смартфон появится в октябре в версии 3+32 ГБ по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей.

Источник
HMD Global
Теги
смартфон ANDROID Россия Nokia Nokia 7.1

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