Четыре смартфона Nokia обновятся до зимы

Компания HMD Global объявила график выпуска обновления программного обеспечения до свежей операционной системы Android 9.0 Pie для своих смартфонов.





На прошлой неделе обновление вышло для смартфона Nokia 7 Plus. В октябре оно станет доступно также для моделей Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus. В ноябре ожидается релиз Android 9.0 Pie для Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco.

Для других смартфонов Nokia сроки выхода обновления пока не объявлены. Однако компания подтвердила, что они получат Android 9.0 Pie. Ранее HMD пообещала, что смартфоны Nokia будут получать обновления Android в течение двух лет и обновления безопасности в течение трёх с момента выпуска модели.