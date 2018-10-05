Цифра дня: Сколько китайских смартфонов продаётся в России?

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40%

доля китайских смартфонов на российском рынке.

Доля китайских брендов смартфонов достигла максимума на российском рынке. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».





По итогам периода с января по сентябрь доля китайских смартфонов превысила 40% в штучном выражении. Сюда вошли смартфоны под брендами Huawei/Honor, Xiaomi, ZTE, Meizu, Oppo, Vivo, Nokia и некоторых других. Год назад этот показатель составлял 30%.

Всего российский рынок вырос за три квартала на 3% в штучном и 22% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Было продано 21 миллионов смартфонов на сумму 315 млрд рублей.

Треть купленных смартфонов в России — это Huawei или Honor. На втором и третьем месте находятся Apple и Samsung, а на четвёртом и пятом — китайская Xiaomi и российская BQ-mobile.