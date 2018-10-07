Видеообзор главного конкурента iPhone XS Max появился в сети до официальной премьеры

Презентация новых эталонных смартфонов Google состоится 9 октября, но все подробности о грядущих новинках доступны уже сейчас. На сегодняшний день главный конкурент флагманских Айфонов рассекречен не только на шпионских фотографиях или в утечках характеристик, но и известен по нескольким качественным видеозаписям YouTube-блогеров.

Google Pixel 3 XL попал на видео к редакторам издания Engadget в Гонконге. Смартфоны уже попали в нелегальную продажу по цене порядка 2000 долларов США, поэтому ряд журналистов уже купили себе новинку, чтобы поделиться подробностями с аудиторией до официальной премьеры.

Google Pixel 3 XL и Pixel 3
Google Pixel 3 XL и Pixel 3

В новом видеоролике обозреватели обращают внимание на функциональность активных боковых граней (как во флагманских HTC), оформление системы и настройки камеры, дизайн и окончательные характеристики фирменного «гуглофона».

Названные ранее характеристики подтвердились: смартфон получил OLED-дисплей с разрешением 2960x1440 пикселей, флагманский процессор Snapdragon 845, 4 Гбайт оперативной памяти, сдвоенную селфи-камеру с разрешением по 8 Мп каждая и только одну тыловую камеру с разрешением 12.2 Мп. Программная платформа представляет собой новейший Android 9 Pie с доработками Google.

Первое поколение Google Pixel вышло 4 октября 2016 г. С переходом от серии Nexus к Pixel Google перестал выпускать недорогие мощные смартфоны и перешёл к выпуску предельно функциональных флагманов для конкуренции с iPhone. Фирменной особенностью Pixel стала всегда одна, но максимально качественная тыловая камера, отсутствие разъёма для наушников и карты памяти задолго до всеобщей моды на такие решения, и регулярная смена подрядчиков, которые выпускают для поискового гиганта новые флагманы. Чаще всего за разработкой новых фирменных моделей Google обращался к HTC и LG, но во всех пресс-материалах подчёркивал, что производители смартфонов всего лишь занимаются сборкой готовых проектов, разработанных исключительно силами инженеров Google и Android.

Источник
Engadget
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