Huawei Mate 20 Pro бьёт рекорды в бенчмарках

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала в Weibo, китайском аналоге Twitter, результаты тестирования готовящегося к выходу смартфона Huawei Mate 20 Pro, пока не представленного производителем официально.





Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного 7-нанометрового процессора Kirin 980. В бенчмарке модель значится под номером LYA-L29 Она оснащена 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В тестах процессора, графики, UX и памяти, смартфон набрал 115296, 112516, 69456 и 16293 баллов. Общие баллы — 313 561.

Это рекордный показатель, тогда как большинство Android-смартфонов на флагманском Snapdragon 845 получают около 290 тысяч баллов AnTuTu.

Новые iPhone на базе на базе 7-нанометрового Apple A12 несколько опережают Huawei Mate 20 Pro, смартфон iPhone Xs Max сумел набрать 372 106 баллов AnTuTu. Впрочем, нельзя забывать, что пока тестирование проводилось на тестовом аппарате Huawei Mate 20 Pro, а коммерческие устройства могут оказаться быстрее.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне.