Рассекречена дата старта предзаказов на Huawei Mate 20 в России

Компания Huawei назвала дату начала приёма предварительных заказов на флагманские смартфоны в России. Об этом сообщается на официальной страничке mate20.huawei.ru.


Приём предварительных заказов откроется на следующий день после анонса — в 11 утра по московскому времени 17 октября 2018 года.


Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei Mate 20 оснащается 6,53-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1080 x 2244 пикселей, тогда как у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей.

Huawei Mate 20 имеет небольшой каплевидный вырез, который не предусматривает системы распознавания лиц, как у старшей модели Huawei Mate 20 Pro. Также можно отметить тройную камеру с «квадратной» организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Huawei Mate 20 Pro сканер должен быть встроен под дисплей.

Источник
Huawei
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