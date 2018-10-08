В Сети появились качественные изображения нового флагмана Huawei

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые изображения готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 20, пока не представленного производителем официально.

Качественные рендеры Huawei Mate 20 в прозрачном чехле показывают основные особенности дизайна смартфона. Интересно, что на рендерах вырез экрана не каплевидный, а более широкий. Это означает, что смартфон тоже может получить систему распознавания лиц, как у старшей модели Huawei Mate 20 Pro.

Также можно отметить тройную камеру с «квадратной» организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели. У Huawei Mate 20 Pro сканер должен быть встроен под дисплей.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080 x 2244 пикселей, тогда как у Mate 20 Pro ожидается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Источник
Weibo
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