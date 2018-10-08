Флагманский смартфон Meizu 16th уже можно купить в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России смартфона Meizu 16th. Модель получила безрамочный дизайн и сканер отпечатков пальцев интегрированный прямо в дисплей.





С 8 октября в России можно купить Meizu 16th в версии 8+128 ГБ двух цветов: черного за 49 990 рублей и Aurora Blue (синий градиент), выпущенного ограниченным тиражом, за 50 990 рублей. Версия смартфона с 64 ГБ памяти появится в продаже в России в конце октября.

До старта продаж в конце октября продолжается прием оплаченных предзаказов на Meizu 16th 64 ГБ по специальной сниженной цене: 37 990 рублей, со стартом продаж цена устройства составит 42 990 рублей.

Meizu 16 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+20 Мп, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3010 мАч. Работа производится под Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS. Размеры составляют 150,5 х 73,2 х 7,3 мм, а вес — 152 грамма.