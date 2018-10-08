Смартфоны Microsoft вернутся со сгибающимся экраном

В июле появились сообщения, что Microsoft работает над загадочным складным устройством Surface под кодовым названием Andromeda. Теперь нашлись подтверждения существования такого устройства.





Разработчики обнаружили упоминание гаджета в языковом наборе (language pack) для Andromeda OS, который появился в онлайн-магазине Microsoft Store. Это означает, что Microsoft начал тестировать Andromeda OS.





Более того, в коде набора подтверждается, что складное устройство является смартфоном — оно способно совершать голосовые звонки. Пользователи смогут автоматически записывать звонки. У гаджета будет два внутренних экрана и один внешний дисплей. Разблокировать смартфон можно будет с помощью сканера отпечатков пальцев или радужки глаза.

Устройство можно будет подключать к большому внешнему экрану и использовать почти как ПК. Также предусмотрена поддержка универсальных приложений Universal Windows Platform, в дополнение к приложениям, разработанным специально под Andromeda OS.

Официальный дебют Andromeda можно ожидать в 2019 году.