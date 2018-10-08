Безумный робо-палец MobiLimb для смартфонов может гладить пользователя

Группа французских разработчиков создала странный проект под названием MobiLimb. Сейчас он находится на стадии прототипов. Задумка MobiLimb в том, что смартфону добавляется роботизированный «палец».


Такую «конечность» можно подключить к любому Android-смартфону с портом micro USB. Он сможет обеспечить более «личную» тактильную отдачу — вместо «бездушной» вибрации, пользователя погладят по руке, например, при получении позитивного смайлика.


Также он сможет постучать по столу в качестве оповещения о новом сообщении, писать и рисовать на бумаге, держать светильник или просто махать из стороны в сторону, как хвост кошки или собаки. Одна из возможных областей применения — расширение возможностей игр с дополненной реальностью. 

Источник
SlashGear
Теги
смартфон фейспалм

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