Nokia обещает «мегадисплей» в новом смартфоне

Индийское подразделение Nokia выложило в Twitter новый тизерный ролик о следующем смартфоне. Судя по всему, представители компании излишне поторопились и опубликовали его раньше времени, поскольку ролик быстро удалили. Тем не менее, информация успела разлететься по сети.





В ролике показываются очертания смартфона и даётся обещание «скоро появится мегадисплей». Предположительно, это может оказаться смартфон Nokia 7.1 Plus.

На прошлой неделе HMD Global представила модель Nokia 7.1. Многие оказались разочарованы, поскольку по характеристикам новинка почти идентична Nokia 6.1 Plus, а главными улучшениями стали камеры Carl Zeiss и экран с технологией PureDisplay. Смартфон Nokia 7.1 Plus должен получить экран большего размера и стать наследником 6-дюймового Nokia 7 Plus.