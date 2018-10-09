Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Как и ожидалось, компания Google представила сегодня свои новые флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Смартфоны, наконец, получили безрамочный дизайн.


Стандартный Pixel 3 представляет собой почти полную копию Pixel 2 XL с более тонкими рамками вокруг дисплея. Старшая модель Pixel 3 XL получила ещё более тонкие рамки и вырез в стиле iPhone X.


Смартфон Pixel 3 оснащается 5,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), а Pixel 3 XL — 6,3-дюймовым OLED с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). Фронтальные камеры двойные на 8 Мп. Основная камера одинарная с разрешением 12,2 Мп.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.


Аккумуляторы обладают ёмкостью 2915 и 3430 мАч, соответственно. Заявленное время автономной работы составляет 11 часов в режиме воспроизведения видео. Смартфоны впервые для серии Pixel способны заряжаться беспроводным способом. 

Смартфоны защищены от воды и пыли на уровне IP68. Есть порт USB Type-C 3.1. Смартфоны работают под управлением свежей операционной системы Android 9.0 Pie. Сжатием корпуса можно запускать голосового помощника Google Ассистент, камеру и другие приложения. 

Pixel 3 и Pixel 3 XL представлены в трёх цветовых вариантах — белом, чёрном и розовом. Цена составляет $799 для Pixel 3 с 64 ГБ, $899 для Pixel 3 с 128 ГБ, $899 для Pixel 3 XL с 64 ГБ и $999 для Pixel 3 XL с 128 ГБ. Беспроводная зарядка Pixel Stand обойдётся в $79. Приём предварительных заказов начался сегодня, поставки стартуют 19 октября.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Google Pixel 3 Pixel 3 XL

Комментарии

Материалы по теме

Google выпустила бета-версию Android P

8 мая

Google выпустила финальную версию нового Android

7 августа

Google представила Android Oreo (Go Edition) для бюджетных смартфонов

5 декабря 2017

Google представила первое превью Android P для разработчиков

12 марта

Nougat стала самой популярной версией Android

6 февраля

В Android нашли «скрытый код» для чтения SMS, даже если они защищены паролем

2 июня
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлена российская цена на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro
Названа дата анонса безрамочного смартфона Huawei с выдвижной камерой
Рассекречена дата выхода игрового смартфона ASUS ROG Phone в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 82
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60