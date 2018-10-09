Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Как и ожидалось, компания Google представила сегодня свои новые флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Смартфоны, наконец, получили безрамочный дизайн.





Стандартный Pixel 3 представляет собой почти полную копию Pixel 2 XL с более тонкими рамками вокруг дисплея. Старшая модель Pixel 3 XL получила ещё более тонкие рамки и вырез в стиле iPhone X.





Смартфон Pixel 3 оснащается 5,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), а Pixel 3 XL — 6,3-дюймовым OLED с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). Фронтальные камеры двойные на 8 Мп. Основная камера одинарная с разрешением 12,2 Мп.





Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.





Аккумуляторы обладают ёмкостью 2915 и 3430 мАч, соответственно. Заявленное время автономной работы составляет 11 часов в режиме воспроизведения видео. Смартфоны впервые для серии Pixel способны заряжаться беспроводным способом.

Смартфоны защищены от воды и пыли на уровне IP68. Есть порт USB Type-C 3.1. Смартфоны работают под управлением свежей операционной системы Android 9.0 Pie. Сжатием корпуса можно запускать голосового помощника Google Ассистент, камеру и другие приложения.

Pixel 3 и Pixel 3 XL представлены в трёх цветовых вариантах — белом, чёрном и розовом. Цена составляет $799 для Pixel 3 с 64 ГБ, $899 для Pixel 3 с 128 ГБ, $899 для Pixel 3 XL с 64 ГБ и $999 для Pixel 3 XL с 128 ГБ. Беспроводная зарядка Pixel Stand обойдётся в $79. Приём предварительных заказов начался сегодня, поставки стартуют 19 октября.