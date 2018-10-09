Названа дата анонса безрамочного смартфона Huawei с выдвижной камерой

Компания Huawei объявила дату полноценного анонса своего необычного смартфона Honor Magic 2. Презентация состоится 31 октября, на две недели позднее анонса флагманских смартфонов Mate 20 и Mate 20.

Huawei уже показывала смартфон в конце августа выставке IFA 2018, но тогда подробности не раскрывались. Смартфон приходит на смену оригинальному Honor Magic, выпущенному в декабре 2016 года. Он полностью безрамочный и без выреза дисплея в стиле iPhone X. Камеры расположены в выдвижном модуле, так что спереди не нужно было выделять место на селфи-камеру. Механизм похож на Oppo Find X.

Аппаратной основой смартфона топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Также ожидается мощное зарядное устройство на 40 Вт, которое обеспечит очень быструю подзарядку.

Источник
Honor
Теги
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